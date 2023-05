Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle (teilweise mit Verletzten), Raubdelikt, Streitigkeiten und Brand einer Waschmaschine

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach: Mit Pkw überschlagen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 27 bei Walddorfhäslach am Samstagmorgen. Die 21-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 03:30 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs, als sie aufgrund noch zu ermittelnder Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw, welcher noch mit einem 21-jährigen Beifahrer besetzt war kam gegen die Leitplanke, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Beide Insassen konnten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt aus dem Pkw befreien. Die Feuerwehr Walddorfhäslach rückte mit drei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus und unterstützte die Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Der Pkw wurde durch einen Dienstleister geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Polizeirevier Reutlingen geführt.

Metzingen (RT): Mit Pkw gegen Gebäude gefahren

Schwer verletzt wurden die Insassen eines Peugeot Partner bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend bei einem Baummarkt in der Senefelder Straße in Metzingen. Der 19-jährige Fahrzeuglenker kam gegen 20.30 Uhr aufgrund noch zu ermittelnder Ursache von der Fahrbahn der Senefelder Straße ab und fuhr gegen ein Rolltor des Baumarktes. Hierbei wurden sowohl er, als auch sein 18-jähriger Mitfahrer schwer, verletzt. Beide mussten durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 50.000 Euro. Der Peugeot wurde durch einen Hilfeleister abgeschleppt und für die weiteren Ermittlungen durch die Verkehrspolizei Tübingen sichergestellt.

Köngen (ES): Schwer verletzter Rollerfahrer (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag in der Denkendorfer Straße in Köngen. Ein 65-jähriger Pkw-Lenker wollte gegen 12.40 Uhr zum dortigen Festplatz abbiegen und bremste hierfür ab. Der dahinterfahrende 52-jährige Kleinkraftradfahrer kam aus noch unbekannter Ursache zu Fall, rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn und zog sich hierbei mehrere Verletzungen zu. Er wurde in eine nahegelegene Klinik verbracht. An der Piaggio Vespa des 52-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und muss nun unter anderem klären, ob der Abbiegevorgang durch Blinken angezeigt wurde. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nun unter der Telefonnummer 0711/3990-330 Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Denkendorf (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalls, welcher sich am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, an der Kreuzung der Landstraße 1202 zur Esslinger Straße ereignet hat. Eine 27-jährige Fahrerin eines Seat Cupra fuhr von Neuhausen kommend in Richtung Esslingen an die von Gelb auf Rot wechselnde Ampel heran. Der 68-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Vito fuhr in der Folge auf den bremsenden Seat auf. Hierdurch wurden der Fahrer sowie dessen 45-jährige Beifahrerin leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Seat wurde ebenfalls leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Da anfangs das Ausmaß des Unfalls unklar war, rückte zusätzlich die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften an die Unfallstelle an. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsregelung erfolgte durch Polizeibeamte.

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall beim Vorbeifahren

Am Freitag, gegen 18.00 Uhr, ist es in Nürtingen, Kreuzung Oberboihinger Straße/ Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 18-jährige Fahrerin eines Pkw Audi A4 befuhr die Rechtsabbiegerspur der Hochwiesenstraße. An der Kreuzung bog sie bei Grün nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Hierbei streifte sie den links neben ihr, auf der Geradeausspur bei Rot, verkehrsbedingt wartenden Pkw Audi A3 eines 59-Jährigen Fahrzeugführers. Über den genauen Unfallhergang gab es unterschiedliche Schilderungen der Beteiligten, weshalb Zeugen des Unfalls gebeten werden, sich beim Polizeirevier Nürtingen, 07022/9224-0 zu melden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von 8.000 Euro.

Kirchheim (ES): Raubdelikt

Am Freitag, gegen 20.30 Uhr, hat sich in Kirchheim unter Teck, Lenninger Straße, ein Raub ereignet. Ein bislang unbekannter Täter passte vor dem Nebeneingang eines Getränkemarktes zwei Angestellte ab, welche das Objekt verlassen wollten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er Geld und das Handy eines Angestellten. Die Geschädigten verweigerten die Herausgabe, weshalb der 35-jährige Angestellte vom Täter am Hals gepackt und ihm die Pistole an den Hals gehalten wurde. Als dieser der Forderung nicht nachkam, bedrohte er den 19-jährigen Geschädigten, indem er diesem die Waffe an den Hals hielt. Die beiden Angestellten erkannten wohl, dass es sich bei der Waffe um keine echte Pistole handelte und schrien den Täter an, dass er kein Geld bekommen würde und lieber abhauen solle. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Faberweg. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, normale Statur, 20-25 Jahre alt, circa 175-180 cm, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans, maskiert mit heller Maske über Mund und Nase, braune Augen, südländischer Dialekt.

Wendlingen (ES): Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag früh, gegen 02.10 Uhr, ist es in Wendlingen am Neckar, in der Marktgasse zu einer gefährlichen Körperverletzung mit zwei Verletzten gekommen. Eine größere Personengruppe hielt sich gegen 02.00 Uhr auf dem Marktplatz auf. Aus noch nicht geklärter Ursache wurde diese Gruppe junger Erwachsener von einer anderen Personengruppe angegriffen. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter schlug einem 33-jährigen Geschädigten mit der Faust derart kräftig gegen den Kiefer, sodass dieser kurzzeitig bewusstlos war. Außerdem zog er sich eine Verletzung an der Lippe zu, welche genäht werden musste. Zur weiteren Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 26-jähriger Geschädigter wurde von einem weiteren Täter mit einem Gürtel leicht am Hals verletzt. Nachdem aus der angegriffenen Gruppe heraus die Polizei gerufen wurde, flüchtete die andere Personengruppe. Das Polizeirevier Nürtingen und der Polizeiposten Wendlingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter 07022/9224-0 erbeten.

Tübingen (TÜ): Brand infolge technischem Defekt, ein Leichtverletzter

Am Freitag, gegen 17.00 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr, in Tübingen, Hölderlinstraße, eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoß starker Brandgeruch und dichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Sehr schnell stellte sich heraus, dass in der Küche eine Waschmaschine infolge technischem Defekt in Brand geraten war und sich das Feuer auf die gesamte Küche ausbreitete. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr zerbrach lediglich eine Fensterscheibe und die Wohnung wurde verrußt. Die Waschmaschine wurde aus dem Fenster geworfen und außerhalb gelöscht. Nach Beendigung der Löscharbeiten stellte die Feuerwehr eine Hitzequelle im Deckenbereich fest. Die Decke wurde heruntergerissen und Glutnester gelöscht. Die Wohnung ist momentan nicht bewohnbar. Ein 64-jähriger Bewohner welcher das Feuer selbst löschen wollte wurde vom Rettungsdienst mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Tübingen war mit 64 Einsatzkräften vor Ort.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag um 18.38 Uhr auf der Bundesstraße 463, Balingen, Höhe Auffahrt Gehrn, Fahrtrichtung Albstadt gekommen. Aufgrund der Spurenlage und ersten Erkenntnissen befuhr der 25-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters den linken Fahrstreifen der B 463 in Fahrtrichtung Albstadt. In Höhe der Auffahrt Gehrn kam es zur Kollision mit einem 16-jährigen Kraftradfahrer, welcher ebenfalls den linken Fahrstreifen befuhr. Nach einer seitlichen Kollision rutschte das Kraftrad diagonal über die Fahrbahn zur rechtsseitigen Schutzplanke. Dort prallte es leicht dagegen. Der Kradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und, durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zum genauen Unfallhergang gibt es unterschiedliche Angaben. Aus diesem Grund sollten sich Zeugen des Verkehrsunfalls mit der Verkehrspolizei Balingen unter 07433/264-433 oder dem Polizeirevier Balingen, 07433/264-0 in Verbindung setzen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro.

