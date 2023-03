Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallflucht an Melanchthonstraße

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Melanchthonstraße;

Unfallzeit: 01.03.2023, 07.45 Uhr;

Ein Zeuge hat am Dienstag in Isselburg einen Fall von Unfallflucht beobachtet. Der Unfallverursacher befuhr gegen 07.45 Uhr in Schlangenlinien die Melanchthonstraße. Dabei öffnete und schloss der Fahrer des schwarzen Mercedes mehrfach die Fahrertür. Infolgedessen kollidierte er mit einem am rechten Straßenrand parkenden Auto. Der Verantwortliche entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen: Tel. (02817) 2990. (ck)

