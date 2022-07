Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappte Auto-Aufbrecher flüchten in den Wald: Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel- Wolfsanger/Hasenhecke:

Zwei unbekannte Auto-Aufbrecher hat ein Mercedesbesitzer am gestrigen Montagabend auf einem Parkplatz an der Fuldatalstraße bei Kassel auf frischer Tat ertappt. Der Mann aus Vellmar war gegen 18:15 Uhr von einer Joggingrunde zu seinem dort geparkten silbernen Mercedes zurückgekehrt und hatte die beiden Männer erblickt, die sich an seinem Auto zu schaffen machten. Als der Vellmarer die Verdächtigen ansprach, ergriffen diese sofort die Flucht in das dortige Waldgebiet. Der Mercedesbesitzer folgte den Tätern, verlor sie aber nach kurzer Zeit aus den Augen. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten mit einer Eisenstange und einem Stock versucht, das Schiebedach des Autos aufzuhebeln, waren dabei jedoch ertappt worden und geflüchtet. Der Autobesitzer beschrieb den aufnehmenden Polizisten zwei 25 bis 30 Jahre alte, ca. 1,90 Meter große und schlanke Täter mit krausen dunklen Haaren, die ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen. Einer von ihnen trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Nike-Aufschrift und eine schwarze Jogginghose, sein Komplize war mit einem olivfarbenen Pullover mit Kapuze sowie einer grauen Jogginghose bekleidet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen blieb leider erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Aufbruchsversuch führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

