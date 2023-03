Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Sachbeschädigung an Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Spork, Dinxperloer Straße;

Tatzeit: zwischen 28.02.2023, 21.30 Uhr, und 01.03.2023, 07.45 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein geparktes Auto in Bocholt-Spork. Das Fahrzeug hatte zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 07.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Dinxperloer Straße gestanden. Die Täter zerstachen den rechten Vorderreifen sowie beide Hinterreifen des Pkw. Außerdem zerkratzten sie an mehreren Stellen den Lack des Wagens. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (ck)

