Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Jugendlicher leicht verletzt

Bahnhof Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Frankenstraße;

Unfallzeit: 01.03.2023, 18.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Bahnhof Reken erlitten. Ein 26-Jähriger hatte gegen 18.30 Uhr die Frankenstraße mit seinem Wagen von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Kreulkerhook befahren. Auf der Kreuzung mit dem Klein Rekener Weg stieß der Rekener mit dem 17-Jährigen zusammen: Dieser war in gleicher Richtung unterwegs und wollte nach links abbiegen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass am Rad kein Licht eingeschaltet war. Der leichtverletzte Jugendliche aus Reken kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell