Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Lkw aufgebrochen

Bocholt-Mussum (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Am Gut Baarking;

Tatzeit: zwischen 28.02.2023, 12.30 Uhr, und 01.03.2023, 06.15 Uhr;

Unbekannte sind in Bocholt-Mussum in einen geparkten Lkw eingedrungen. Die Täter hatten sich an einer Tür zu schaffen gemacht, um ins Innere zu gelangen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Elektronikteile. Das Geschehen spielte sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen an der Straße Am Gut Baarking ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell