Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Möglicher Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Hofstraße, Parkplatz vor Drogeriemarkt;

Unfallzeit: 01.03.2023, 16.15 Uhr;

Zunächst hatte ein Autofahrer keinen Schaden an seinem und einem touchierten Wagen festgestellt. Als er zu Hause ankam, sah er an seinem Pkw jedoch eine Streifspur. Er könne nicht ausschließen, dass der berührte helle Mittelklassewagen auch einen Schaden hat. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Drogeriemarkt an der Hofstraße in Gescher. Die Polizei bittet den Halter des möglicherweise beschädigten Wagens, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell