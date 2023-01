POL-HAM: Defektes Abblendlicht, nicht gesicherter Hund, fast drei Promille - 47-Jährige in Bockum-Hövel kontrolliert

Hamm-Herringen (ots) - An gleich drei Stellen in Herringen zündeten Unbekannte Samstagnacht, 14. Januar, Zeitungsstapel an und verursachten dadurch Sachschaden. Gegen 3.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil an der Haltestelle Bonifatiusweg ein Zeitungsstapel brannte. In unmittelbarer Nähe wurde zudem ein Zeitungsstapel vor Altglas- und Altkleidercontainern am Herringer Weg angezündet. Ein dritter ...

