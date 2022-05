Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Brandstiftung

Lippe (ots)

Zeugen nehmen am Samstag, 28.05.2022 gegen 23:00 Uhr in der Wohnung in der Mittelstraße Rauchgeruch wahr. Daraufhin bemerken sie einen brennenden Pkw in der Einfahrt. Das Heck des Fahrzeugs brennt vollständig aus. Durch das Feuer springen zusätzlich die Fensterscheiben im Erdgeschoss des Gebäudes.

