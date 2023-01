Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte zünden mehrere Zeitungsstapel an

Hamm-Herringen (ots)

An gleich drei Stellen in Herringen zündeten Unbekannte Samstagnacht, 14. Januar, Zeitungsstapel an und verursachten dadurch Sachschaden.

Gegen 3.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil an der Haltestelle Bonifatiusweg ein Zeitungsstapel brannte. In unmittelbarer Nähe wurde zudem ein Zeitungsstapel vor Altglas- und Altkleidercontainern am Herringer Weg angezündet. Ein dritter Zeitungsstapel brannte unter einem Citroen Berlingo, der auf einem Anwohnerparkplatz am Herringer Weg abgestellt war.

Alle Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. An der Bushaltestelle und dem Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

