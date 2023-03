POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer weicht Entgegenkommendem aus

Gronau (ots) - Unfallort: Ochtruper Straße; Unfallzeit: 01.03.2023, 07.45 Uhr; Schwere Verletzungen hat ein 13-jähriger Gronauer bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Gronau erlitten. Der Radfahrer war in einer Gruppe auf dem Radweg der Ochtruper Straße in Richtung Gildehauser Straße unterwegs. Laut einer Zeugin fuhr er dann unvermittelt auf die Straße, um mutmaßlich in den Presterkamp abzubiegen. Dabei kam es zum ...

