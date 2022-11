Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden // weißer 7er BMW gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.11.2022, kurz vor 12.00 Uhr, kollidierte an der Kreuzung Schiller- / Brühlstraße eine weiße BMW Limousine mit einem Skoda Kodiaq. Der Fahrer einer weißen BMW Limousine befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Brühlstraße und missachtete an der Kreuzung Schillerstraße eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 34-jährige Skoda-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kollidierte der BMW mit der Fahrzeugseite des Skodas. Durch die Wucht des Aufpralles drehte sich der Skoda um 90 Grad und kam etwa 3 Meter vor den Bahngleisen zum Stehen. Der Fahrer des BMWs fuhr in Richtung Nordstadt weiter. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Skoda beträgt etwa 20.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu der unfallverursachenden weißen BMW Limousine geben können. Der BMW müsste im Frontbereich stark beschädigt sein. Bei dem gesuchten BMW dürfte es sich um ein Modell der 7-er Reihe handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell