POL-FR: Emmendingen: Erneute Sachbeschädigung an Bienenstöcken

Freiburg (ots) - Auf dem Gehweg fuhr am Dienstag, 15.11.2022 gegen 11.20 Uhr, eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec in Fahrtrichtung Utzenfeld. Am Ende des Weges beabsichtigte sie die B 317 auf den gegenüberliegenden Rad- und Gehweg zu überqueren. Während der Fahrt schaute sie zurück, kam daraufhin ins Straucheln und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte sich die 66-Jährige schwer am Kopf. Sie wurde mit dem ...

mehr