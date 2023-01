Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Der dritte Versuch endet in Zurückweisungshaft/ Bundespolizei vereitelt Schleusung

Am Mittwoch (4. Januar) hat die Bundespolizei am Grenztunnel Füssen (BAB 7) einen mutmaßlichen Schleuser ertappt. Der türkische Staatsangehörige hatte versucht, zwei ausweislose Landsleute unerlaubt nach Deutschland zu bringen. Für die beiden Mitfahrer endete ihr dritter unerlaubter Einreiseversuch nun in Haft.

Kemptener Bundespolizisten kontrollierten in der Nacht auf Mittwoch einen mit drei türkischen Männern besetzten Pkw mit deutscher Zulassung. Der 30-jährige Fahrer wies sich mit seinem türkischen Reisepass und seiner deutschen Aufenthaltserlaubnis aus. Die beiden Mitreisenden waren hingegen ausweislos. Die Bundespolizisten fanden bei der Durchsuchung des Autos mehrere auf die beiden Mitfahrer ausgestellte Dokumente der Bundespolizeiinspektion Freilassing sowie des österreichischen Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. Die Beamten ermittelten, dass die beiden Migranten bereits am Vortag (3. Dezember) zweimal versucht hatten, unerlaubt ins Bundesgebiet einzureisen und daraufhin durch die Freilassinger Bundespolizei nach Österreich zurückgewiesen worden waren. Weiterhin recherchierten die Polizisten, dass die beiden Ausweislosen bereits in Kroatien registriert worden waren. Eigenen Angaben zufolge hatte der 30-Jährige seinen türkischen Reisepass bereits in Bosnien entsorgt. Der 29-Jährige gab an, seinen Pass in Kroatien verloren zu haben.

Der Fahrer, der sich seit 2016 in Deutschland aufhält, muss sich nun wegen versuchten Einschleusens von Ausländern verantworten. Zudem informierten die Bundespolizisten die zuständige Ausländerbehörde des Mannes über den Sachverhalt. Der in Baden-Württemberg wohnhafte Beschuldigte konnte später auf freien Fuß entlassen werden. Die Beamten zeigten die beiden mutmaßlich Geschleusten wegen versuchter unerlaubter Einreise an und führten sie am Donnerstag dem Richter beim Amtsgericht Kempten vor. Die Polizisten lieferten die beiden Migranten anschließend in die Abschiebehafteinrichtung Hof beziehungsweise Pforzheim ein.

