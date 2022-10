Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Kleidercontainer

Lucka (ots)

Am 09.10.2022 beobachtete ein Zeuge gegen 21:48 Uhr wie sich zwei männliche und eine weibliche Person an einem Kleidercontainer aufhielten, schließlich eine Person hineinkletterte und mehrere Säcke mit Kleidung herausgabt, welche in der Folge mitgenommen wurden.

