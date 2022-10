LPI-G: Sachbeschädigung durch Böller

Gera (ots) - Am Samstag im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:10 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in Rüdersdorf auf Höhe der Kirche geparkten Pkw Skoda ein und entwendete aus dem Innenraum eine Geldbörse und ein Handy. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365-8290 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

mehr