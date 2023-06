Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ladendieb im beschleunigten Verfahren verurteilt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstnachmittag einen 30-Jährigen bei einem Diebstahl in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest.

Der Beschuldigte nahm gegen 14:55 Uhr in dem Kaufhaus eine Geldbörse im Wert von 75 Euro an sich und passierte anschließend den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Dieb auf die Tat an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest.

Im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienstes verständigte sich die Staatsanwaltschaft Karlsruhe kurz nach der Tat mit dem zuständigen Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz darauf, am Folgetag beim Amtsgericht Karlsruhe die Durchführung eines beschleunigten Verfahren zu beantragen.

Heute verurteilte das Amtsgericht Karlsruhe den Mann zu einer Geldstrafe.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe