POL-KA: (KA) Bretten - Festnahme nach mehreren Verkehrsverstößen - Zeugen gesucht

Ein 28-jähriger Mann versuchte sich am Donnerstagnachmittag einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht beging er mehrere Verkehrsverstöße. Polizisten gelang es schließlich den Mann vorläufig festzunehmen.

Einer Polizeistreife des Polizeireviers Bretten fiel gegen 16:40 Uhr ein verdächtiger Opel Insignia in der Nähe des Kraichgau-Center auf. Als die Beamten das Auto in der Herrmann-Beuttenmüller Straße kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer stark und fuhr trotz Anhaltesignale davon. Hierbei überholte er zunächst zwei Fahrzeuge und bog am Kreisverkehr in Fahrtrichtung Rechbergklinik ab. Die Flucht erstreckte sich weiter über die Vircho- und die Robert-Koch-Straße, an deren Ende der Opel über eine unbefestigte Grasfläche Richtung Rinklingen fuhr. Offenbar aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit endete die Fahrt in einem Metallzaun eines Rinklinger Sportplatzes. Der Mann flüchtete zu Fuß weiter und konnte nach kurzer Fahndung und Hinweisen von Passanten in der Nähe des Saalbachstadions vorläufig festgenommen werden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und das Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs am Opel angebracht war. Bei dem Festgenommenen und in seinem Auto wurden geringe Mengen Marihuana und weitere Utensilien aufgefunden, die auf den vorherigen Konsum von Rauschgift hindeuten. Ihm drohen nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung im Zusammenhang mit Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Das Polizeirevier Bretten bittet Zeugen sowie mögliche geschädigte Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 07252 50460 zu melden.

