Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unbekannte beschädigen Wohnwagen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag (07.05.2023) und Mittwoch (10.05.2023) einen in der Merklinger Straße, kurz vor dem Ortsausgang in Renningen-Malmsheim abgestellten Wohnwagen. Die Unbekannten setzten eine Scheibe des Wagens in Brand, sodass diese schmolz. Das Feuer griff nicht auf den Rest des Caravans über. Zudem drangen die Täter in den Wohnwagen ein und verwüsteten den Innenraum. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Es besteht auch der Verdacht, dass die Unbekannten sich widerrechtlich Zutritt zu einer angrenzenden, mutmaßlich leerstehenden Lagerhalle verschafften, um dort scheinbar zu verweilen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorkommnissen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Renningen in Verbindung zu setzen.

