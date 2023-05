Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Lyrikautomat gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (06.05.2023) und Mittwoch (10.05.2023) einen so genannten Lyrikautomaten, der in der Straße "Schillerhöhe" in Marbach am Neckar auf dem Gehweg aufgestellt war. Es handelt sich hierbei um einen ehemaligen Kaugummiautomaten, der mit Gedichten gefüllt wurde, die man für 50 Cent erwerben konnte. Der Wert des Lyrikautomaten dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

