POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Ludwigsburg (ots)

Ein 55 Jahre alter Mitsubishi-Lenker parkte sein Fahrzeug am Mittwoch (10.05.2023) gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Röhrer Weg in Böblingen. Mutmaßlich, da er den Pkw nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hatte, machte sich dieser selbstständig und rollte rückwärts aus der Parklücke, nachdem der 55-Jährige bereits ausgestiegen war. Ein noch unbekannter Passant versuchte, das Fahrzeug zu stoppen und geriet dabei zwischen den Mitsubishi und einen geparkten Mercedes. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Passant soll angegeben haben, dass er unverletzt sei und ging weiter. Das Polizeirevier Böblingen bittet diesen unbekannten Mann, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

