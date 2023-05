Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Unfall auf Tankstellengelände

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwoch (10.05.2023) gegen 09.10 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Marbacher Straße in Erdmannhausen zu einem Unfall, an dem ein 86 Jahre alter Opel-Fahrer beteiligt war. Der Senior hatte zunächst mit seinem Fahrzeug die Waschanlage benutzt und wollte nun, wie vorgeschrieben, rückwärts wieder ausfahren. Er fuhr sehr zügig zurück und beschädigte die noch nicht ganz nach oben gefahrenen Tore der Anlage. Außerdem mussten zwei Mitarbeitende der Tankstelle zur Seite springen. Der Opel-Lenker setzte seine Fahrt anschließend immer noch rückwärts über die Marbacher Straße fort und prallte gegen eine Gartenmauer sowie einen Zaun. Der Zaun stürzte hierauf auf einen BMW. Der Mann fuhr anschließend vorwärts wieder auf das Tankstellengelände, beschleunigte dort stark, fuhr wieder in die Waschhalle hinein und kollidierte dort mit der Rückwand. Durch den Unfall wurde der 86-Jährige in seinem Fahrzeug einklemmt und leicht verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 80.000 Euro geschätzt.

