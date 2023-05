Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Brand auf Wiesengrundstück

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Gerlingen und Leonberg rückten in der Nacht zum Mittwoch (10.05.2023) mit insgesamt acht Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften zur "Fleischmühle" in Leonberg aus, nachdem dort gegen 04.20 Uhr ein Feuer gemeldet worden war. Aus bislang ungeklärter Ursache waren auf einem angrenzenden Wiesengrundstück mehrere Holzscheite, zwei feststehende Bauwagen, ein Aufsitzrasenmäher sowie Bäume in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

