POL-LB: Weissach: Verkehrsunfall in der Buchenstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden kam es am Dienstag gegen 14:50 Uhr in der Buchenstraße in Weissach. Bei einem 52-jährigen Lkw-Lenker fuhren aus bislang unbekannter Ursache während der Fahrt die Stützpfeiler seines Lkw aus. In der Folge blieb er an einem, auf einem Grundstück in der Buchenstraße befindlichen, Stein hängen und zog diesen mit. Mit dem Stein und dem Stützpfeiler stieß der Lkw des 52-Jährigen schlussendlich noch gegen einen geparkten Pkw. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

