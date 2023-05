Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (09.05.2023) ereignete sich gegen 15.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Steinheimer Straße und der Odenheimerstraße in Poppenweiler ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 64 Jahre alter VW Passat-Lenker befuhr die Odenheimerstraße und übersah hierbei vermutlich einen 28-jährigen VW Golf-Fahrer, der in der Steinheimer Straße in Richtung Poppenweiler unterwegs war. Der 64-Jährige nahm dem 28 Jahre alten Mann in der Folge die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Beide VW waren hierauf nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens steht derzeit noch nicht fest. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme musste die Steinheimer Straße teilweise gesperrt werden. Die Polizei führte Lenkungsmaßnahmen durch.

