POL-LB: Magstadt: Mülltonnenbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Magstadt rückte am Dienstagabend mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften in die Maichinger Straße aus, nachdem gegen 22.30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war eine Papiermülltonne in einem Kellerraum in Brand geraten. Als ein Anwohner dies bemerkte, verständigte er die Feuerwehr, die die Flammen zügig löschen konnte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

