Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Nötigungen durch Teilnehmende eines Hochzeitskorsos - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Samstag (06.05.2023) waren nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16:00 Uhr mehrere Fahrzeuge auf der Kreisstraße 1077 von Ehningen in Fahrtrichtung Böblingen-Hulb unterwegs, die offenbar zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten und einen Autokorso bildeten. Einzelne Fahrzeuge sollen dabei auf der Gegenfahrspur gefahren sein, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmende teilweise bis zum Stillstand abbremsen mussten. Ferner sollen einzelne Angehörgie des Autokorsos in Schlangenlinien gefahren sein und trotz Gegenverkehr überholt haben. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen und insbesondere Personen, die durch das Verhalten der Korsoteilnehmenden behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, unter Tel. 0711 6869-0 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de Kontakt zur Verkehrspolizei aufzunehmen.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat Verständnis dafür, dass freudige Ereignisse gebührend gefeiert werden. Gerade bei Hochzeiten haben sich dabei gewisse Bräuche etabliert, die im Regelfall auch toleriert werden, z.B. das Betätigen der Hupe nach Fahrten im Anschluss an eine Trauung. Nicht mehr toleriert werden kann jedoch ein Verhalten, durch das andere Personen übermäßig belästigt oder gar gefährdet werden. Hierzu zählt auch die Begehung von gravierenden Verkehrs-/Regelverstößen oder gar Straftaten. In solchen Fällen wird die Polizei konsequent gegen die verantwortlichen Personen einschreiten. Die grob zusammengefassten "Spielregeln" finden Sie in beigefügter Dateianlage übersichtlich zusammengestellt.

