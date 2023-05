POL-LB: Steinheim an der Murr: Kupferkabel gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen brachen am Montag (08.05.2023) zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr in eine Vereinsgaststätte in der Walter-Flex-Straße in Ludwigsburg ein. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Schubladen im Kassenbereich geöffnet und durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden von rund 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr