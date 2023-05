Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Amphibienzaun beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand, als vergangene Woche zwischen Dienstag und Donnerstag (02. - 04.05.2023) bislang unbekannte Täter einen Amphibienzaun, der ein Gelände in der Bahnhofstraße in Steinheim an der Murr umgibt, beschädigten. Die Unbekannten schnitten auf einer Länge von etwa 40 Metern die etwa 30 cm hohe, schwarze gespannte Plane mehrfach von oben nach unten durch. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell