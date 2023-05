Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Schlägerei in Einkaufsmarkt in der Weilimdorfer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (08.05.2023) gerieten gegen 13:30 Uhr zwei Kunden eines Einkaufsmarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen aneinander. Ein zunächst verbaler Streit der beiden Männer eskalierte und führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, im Rahmen derer ein 28-Jähriger seinem noch unbekannten Kontrahenten mit einer vollen Getränkedose gegen den Kopf schlug. Schließlich schritten andere Kunden des Einkaufsmarktes ein und trennten die beiden. Der 28-Jährige, der selbst Verletzungen im Gesicht davongetragen hatte, konnte von der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung noch vor Ort angetroffen werden. Der zweite an der Schlägerei beteiligte Mann hatte den Tatort bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen. Die Ermittlungen des Polizeipostens Gerlingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell