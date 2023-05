Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: 35-Jähriger nach Unfallflucht mit anderem Fahrzeug unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine Zeugin stellte am Montag (08.05.2023) gegen 19.40 Uhr in der Hauptstraße in Dagersheim einen Unfall fest und alarmierte die Polizei. Ein 35 Jahre alter VW-Lenker war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Als die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen vor Ort eintraf, war der VW-Lenker bereits davon gefahren. Anhand der Angaben der Zeugin sowie weiterer polizeilicher Maßnahmen konnte der vermeintlich Fahrer ermittelt werden. An der Wohnanschrift stand der betreffenden VW mit entsprechenden Unfallschäden. Doch es schien niemand zuhause zu sein. Im Rahmen anschließender Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-Jährige in einem anderen PKW fahrenderweise festgestellt werden. Im Fahrzeug befanden sich außerdem seine Ehefrau und die drei Kinder. Der Mann wurde kontrolliert, wobei Atemalkoholgeruch bei ihm festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. In der Folge musste sich der uneinsichtige 35-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

