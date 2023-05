Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Imbisswagen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (07.05.2023) 19.40 Uhr und Montag (08.05.2023) 08.30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter am "Kimryplatz" in Kornwestheim sein Unwesen. Der Unbekannte drückte die heruntergelassene Frontklappe eines dort abgestellten Imbisswagens gewaltsam nach oben, um so ins Innere eindringen zu können. Aus dem Wagen stahl er einen dreistelligen Bargeldbetrag und etwa 10 Dosen Softdrinks. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf knapp 200 Euro. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

