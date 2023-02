Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Massive Abstandsunterschreitung - Sicherheitsleistung vor Ort erhoben

Bild-Infos

Download

BAB 6, Gemarkung Ramstein (ots)

Am Donnerstag überwachten die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste Kaiserslautern den Verkehr auf der BAB 6. Das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug befand sich gegen 18:56h in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs, als zwei dicht hintereinander fahrende VW-Transporter durch ihre Fahrweise auffielen. Beide Fahrer unterschritten hierbei deutlich den erforderlichen Mindestabstand des halben Tachowertes von 61,5m bei 123 km/h zum vorausfahrenden Fahrzeug. Bei einem Fahrer betrug der ausgewertete Abstand weniger als 11m, bei dem anderen Verantwortlichen weniger als 16m. Letzterer überschritt zudem zuvor noch die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h um 28 km/h und überholte im weiteren Verlauf noch ein Fahrzeug verbotswidrig rechts. Beide Transporter-Fahrer wurden an der Ausfahrt Ramstein zur Verkehrskontrolle abgeleitet. Nach Vorführung der Videosequenz zeigten sich beide Betroffene einsichtig. Von beiden Fahrern wurde noch vor Ort eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro einbehalten. Zudem müssen Sie mit Fahrverboten von 1 bzw. 2 Monaten rechnen. |ZVD

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell