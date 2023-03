POL-F: 230330 - 0376 Bundesautobahn 661: Unfall im Baustellenbereich

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag, den 28. März 2023, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw, einem Mercedes Atego, die Ludwig-Landmann-Straße in Richtung des Katharinenkreisels. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Hausnummer 405 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden der ...

mehr