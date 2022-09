POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emlichheim (ots) - Auf dem Parkplatz eines Hotels an der Hauptstraße kam es zwischen dem 24. September 10.00 Uhr und dem 28. September 10.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Es entstand Sachschaden an einer angrenzenden Grundstücksmauer. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emlichheim unter Tel. 05943 92000 in ...

