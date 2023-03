Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230330 - 0375 Frankfurt-Bockenheim: Gegen Baum geprallt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 28. März 2023, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw, einem Mercedes Atego, die Ludwig-Landmann-Straße in Richtung des Katharinenkreisels.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Hausnummer 405 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden der 44-Jährige sowie sein 24-jähriger Beifahrer verletzt. Der 24-Jährige wurde im Fußraum eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Personen wurden in Krankenhäuser verbracht. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell