POL-F: 230330 - 0372 Frankfurt-Sachsenhausen: Radfahrerin gerammt - zwei Verletzte und demolierte Autos

Frankfurt-Sachsenhausen: Radfahrerin gerammt - zwei Verletzte und demolierte Autos

(di) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern Morgen (29. März 2023) im Stadtteil Sachsenhausen. Zwei Verletzte und drei beschädigte Fahrzeuge waren die Folge.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 54-jährige Fahrer eines Audis gegen 07:25 Uhr die Schweizer Straße in Richtung Main. Auf Höhe der Hausnummer 7 verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte eine vor ihm fahrende Radfahrerin. Anschließend kollidierte er noch mit einem geparkten Auto. Die Fahrt endete schließlich an einem Baum am Straßenrand. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und erlitt eine Gehirnerschütterung. Der Fahrer des Audis verletzte sich schwer und wurde stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Keines der Fahrzeuge war mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 45.000 Euro.

Die Schweizer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache bedarf es weiterer Ermittlungen.

