Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230330 - 0371 Frankfurt - Heddernheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Vormittag (29. März 2023) erhielt eine 84-jährige Frankfurterin Besuch von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter, dem es gelang, die EC-Karte der Frau in seinen Besitz zu bringen und Bargeld abzuheben. Der Täter ist flüchtig.

Gegen 11:00 Uhr klingelte es an der Tür der älteren Dame. Nach Angaben der Geschädigten gab sich ein Mann als Bankmitarbeiter aus und versuchte im Rahmen eines Gespräches in den Besitz ihrer Bankkarte und der dazugehörigen PIN. Ohne dass die 84-Jährige es bemerkte, entnahm der Mann die EC-Karte aus der Schutzhülle und übergab lediglich die Hülle an ihre Besitzerin. In den Besitz der beiden Komponenten machte sich der Bankangestellte unverzüglich aus der Wohnung. Nach dem Bemerken des Verlustes konnte im Nachgang auch festgestellt werden, dass in einem umliegenden Geldausgabeautomaten Bargeld in Höhe von 1000 Euro abgehoben worden sind. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, etwa 170 - 175 cm groß, normale Statur, glatte schwarze Haare, kein Bart, trug keine Brille und sprach hochdeutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

