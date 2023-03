Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230330 - 0370 Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebstahl im Bäckereigeschäft

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder hefteten sich gestern Mittag (29.03.2023) an einen verdächtigen Mann, der es offenbar auf Wertsachen abgesehen hatte. Als dieser in einer Bäckerei die Tasche eines 85-Jährigen an sich nahm, ließen sie bei ihm wenig später die Handschellen klicken.

Gegen 12.30 Uhr betrat der Verdächtige eine Bäckerei in der Kurt-Schumacher-Straße. Die zivil gekleideten Beamten beobachteten, wie er sich zunächst die dort anwesenden Kunden anschaute. Dann zog er seine Jacke aus und griff mit dieser nach der an einen Stuhl gehängten Umhängetasche eines 85-Jährigen, der zusammen mit seiner Frau an einem Tisch saß. Kurz darauf begab sich der Mann schnellen Schrittes aus dem Laden. In der B-Ebene der Konstablerwache nahmen ihn die Beamten schließlich fest. Die von ihm entwendete Tasche hatte er sich bereits umgehängt und Sachen aus dieser herausgenommen.

Dem 85-jährigen Geschädigten, der nichts von dem Diebstahl bemerkt hatte, konnte das vollständige Eigentum ausgehändigt werden. Der wohnsitzlose 47-jährige Dieb kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

