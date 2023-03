Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230329 - 0368 Frankfurt-Hausen: Verkehrsunfall - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 71-jährige Frau war am Dienstag, den 28. März 2023, gegen 12.50 Uhr, mit ihrem Pedelec auf der Verlängerung der Straße Am Ellerfeld in Richtung Volkspark Niddatal unterwegs.

In Höhe der Autobahnbrücke der A66 kreuzte offenbar eine Dogge den Fahrweg der Radlerin, die daraufhin stark abbremste und zu Fall kam. Die Halterin des Hundes blieb zunächst vor Ort, hatte die Unfallstelle jedoch vor Eintreffen der Polizei verlassen. Die Radfahrerin trug durch den Sturz schwere Verletzungen davon und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Frankfurter Polizei bitten Zeugen des Unfalles, aber auch die Hundehalterin, sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell