POL-F: 230329 - 0366 Frankfurt-Gallus: Diebestrio gestört - aufmerksamer Zeuge verhindert Tat

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht zu Mittwoch (29. März 2023) scheiterten drei Diebe im Gallus. Ein Anwohner bemerkte das Trio bei einem versuchten Diebstahl eines Katalysators an einem Auto. Die Diebe flüchteten, wurden aber kurz darauf festgenommen.

Gestern Nacht wurde ein Anwohner in der Anspacher Straße gegen 03:20 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als er daraufhin aus dem Fenster schaute, konnte er drei männliche Personen beobachten, die sich an einem geparkten Auto zu schaffen machten. Als der Zeuge die Personen ansprach, flüchteten diese zunächst mit einem dunklen Audi.

Doch die Flucht währte nicht lange. Eine Streife kontrollierte auf der Offenbacher Landstraße einen dunklen Audi mit rumänischer Zulassung. Der Wagen war mit drei männlichen Personen besetzt - die detaillierte Personenbeschreibung des Zeugen übereinstimmend. Die Beamten nahmen die drei Fahrzeuginnsassen fest. Zwei der Männer waren bereits einschlägig wegen des Diebstahls von Katalysatoren in Erscheinung getreten. Am Tatort in der Anspacher Straße versuchten sie offensichtlich genau dies. Zum Erfolg kamen sie jedoch nicht. Die Beamten stellen dort einen Wagenheber und entsprechendes Schneidwerkzeug sicher.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten. Sie wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden, da sie allesamt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen.

