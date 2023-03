Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Verdächtiger nach Diebstahl am Uelzener Bahnhof festgenommen

Bremen (ots)

Bahnhof Uelzen 18.03.2023 / 22:20 Uhr

Bundespolizisten haben einen 37-jährigen Mann als Tatverdächtigen im Falle des besonders schweren Diebstahls gestellt und zur Wache geführt.

Der 37-jährige Deutsche hatte sich am späten Samstagabend in den Sanitäranlagen des Uelzener Bahnhofes versteckt gehalten, um sich im Gebäude einschließen zu lassen. Danach brach er erst die Tür zum DB-Service Schalter und dann die Schlüsselkästen auf. Anschließend durchwühlte er mehrere Büroräume und Schränke. So gelangte er auch in die Räume der Bahnhofsmission, wo er rund 30 Euro aus einer Spendendose gestohlen haben soll. Dann verließ er das Gebäude und schloss die Tür hinter sich.

Die Tat wurde am Sonntagmorgen bemerkt. Bei der Sichtung der Überwachungsvideos wurde der Beschuldigte von den Bundespolizisten identifiziert. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-Jährige noch am Bahnhof gestellt und zur Wache geführt werden. Mit einer Strafanzeige wurde er entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell