Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bremer "Antanzdiebe" in Ritterhude und Osterholz unterwegs

Bremen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der PI Verden-Osterholz und der Bundespolizeiinspektion Bremen

Bahnhöfe Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck / Hauptbahnhof Bremen 15.03.2023 / in den Abendstunden

Bundespolizisten haben einen 17-jährigen Jugendlichen erneut wegen des Verdachts eines Antanzdiebstahls im Hauptbahnhof Bremen in Gewahrsam genommen. Der Algerier wird wegen des Versuchs beschuldigt, mit einer Gruppe von vier weiteren albanischen und algerischen Jugendlichen einem 15-jährigen Deutschen im Bahnhof Osterholz-Scharmbeck dessen Handy, Geldbörse und Cappy entwenden zu wollen. Nach bekannter "Antanzmanier" soll der Junge überschwänglich begrüßt worden sein. In einem plötzlichen Gerangel soll dann versucht worden sein, die Gegenstände zu stehlen. Dabei wurde das Cappy des 15-Jährigen zerrissen. Als sich das Gerangel in einen abfahrbereiten Zug nach Bremen verlagerte, schlossen sich die Türen und der 17-jährige Algerier wurde von seinen Mittätern getrennt. Während der Fahrt zum Bremer Hauptbahnhof beleidigte er die Zugbegleiterin. Bundespolizisten erwarteten den Zug bei der Ankunft und ließen sich den Sachverhalt von allen Beteiligten nochmals schildern. Der 17-jährige Algerier wurde zur Wache geführt und eine Bereitschaftsrichterin ordnete die Beschlagnahme seines Handys an.

Am selben Mittwochabend kam es auch zu einem Diebstahl im Bereich des Bahnhofs Ritterhude. Dabei wurde eine Tasche und Bargeld aus einem unverschlossenen PKW gestohlen. Ein 17-jähriger Albaner - polizeibekannter Angehöriger der oben genannten Gruppe - wurde als vermutlicher Täter von Beamten des Polizeikommissariates Osterholz ermittelt. Nachmittags hatten Zivilfahnder der Bundespolizei festgestellt, dass die Gruppe mit einem Zug von Bremen Richtung Bremerhaven abgefahren war und nach derzeitigen Ermittlungen auf der Rückreise in Ritterhude und Osterholz nach Diebstahlsgelegenheiten suchte.

Bereits am 12. März hatten Bundespolizisten gegen 04:00 Uhr den 17-jährigen Algerier und einen anderen 18-jährigen Albaner mit zur Wache genommen. Das Duo wurde beschuldigt, in einem abfahrbereiten Regionalexpress zwei 21- und 22-jährige Männer aus Verden bestohlen zu haben. Als sie aus dem Zug geführt wurden, ließ der 17-Jährige eine Bankkarte auf den Bahnsteig fallen, die dem 22-jährigen Verdener gehörte.

Mit einer weiteren Strafanzeige wurde der 17-Jährige von der Bundespolizeiwache in Bremen entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell