Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kind bei Unfall auf der Radolfzeller Straße schwer verletzt (29.03.2023)

Konstanz (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Kind bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße am Mittwochnachmittag. Eine 62 Jahre alte Opel-Fahrerin war auf der Radolfzeller Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Litzelstetter Straße standen auf beiden Seiten Busse in den Haltestellen. Während die Frau die wartenden Fahrzeuge passierte, querte plötzlich ein 12-jähriges Mädchen direkt vor dem rechtsseitig stehenden Bus die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Ein Rettungswagen brachte das schwer verletzte Kind in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell