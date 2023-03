Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, K6136, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K 6136 zw. Tengen-Uttenhofen und Wiechs (29.03.2023)

Tengen, K6136 (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Mittwochmittag auf der Kreisstraße 6136 zwischen Tengen-Uttenhofen und Wiechs schwer verletzt worden. Gegen 12 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem VW Golf auf der K6136 von Wiechs in Richtung Uttenhofen. Im Bereich einer Rechtskurve kam der junge Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Caddy eines 28-Jährigen. Beide Männer erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und mussten mit einem Krankenwagen zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Um die beiden VWs, die nicht mehr fahrbereit waren, kümmerten sich Abschleppdienste. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

