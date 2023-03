Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen- Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hegaustraße - eine Person verletzt (28.03.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Hegaustraße passiert ist. Ein 61-jähriger Mitsubishi-Fahrer war auf der Hegaustraße in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 fuhr er auf der Gegenfahrspur an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei. Aufgrund Gegenverkehr lenkte er nach rechts und prallte dabei gegen das Heck eines Suzuki Swifts, der sich durch den Aufprall auf einen davorstehenden VW Sharan schob. Der 61-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

