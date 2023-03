Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei findet gestohlenes Fahrrad (28.03.2023)

Königsfeld (ots)

Am Dienstag hat die Polizei bei einer Personenkontrolle auf dem "Zinzendorfplatz" ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad sichergestellt. Die Beamten kontrollierten gegen 15 Uhr einen 28-Jährigen, der ein Mountainbike mit sich führte. Die Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Rad vor ein paar Monaten in Villingen abhandenkam. Ob der wegen ähnlicher Delikte polizeibekannte 28-Jährige auch für diesen Diebstahl in Frage kommt ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

