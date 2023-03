Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autosprayer unterwegs

Zeugen gesucht (29.03.2023)

St. Georgen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem in der Talstraße geparkten Auto begangen. Der Täter besprühte mit rotem und schwarzem Sprühlack einen weißen BMW 120dXDrive an der linken Seite und am Heck. Einen unweit abgestellten Kastenanhänger der Marke Humbaur versah er ebenfalls mit dem Spraylack. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beide Fahrzeuge gehören einer Fahrschule und sind erkennbar durch entsprechende Folierungen und Aufkleber ausgewiesen. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Täter zielgerichtet vorging. Hinweise auf ihn nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07724 94950-0 entgegen.

