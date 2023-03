POL-PIING: Vermeintlicher Brand stellt sich als Missbrauch von Notruf heraus

Ingelheim (ots) - Am späten Abend des 11.03.2023 gingen auf der Polizeiinspektion Ingelheim mehrere Meldungen über einen dauerhupenden PKW im Vorderen Böhl in Ingelheim am Rhein ein. Durch die Streife konnte vor Ort ein ca. 30 Jahre alter Fiat Panda ohne Insassen festgestellt werden, der dauerhaft hupt. Während der Suche nach dem Halter hörte das Hupen, nach insgesamt knapp 30 Minuten, plötzlich auf, so dass keine ...

