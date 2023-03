Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad

Ingelheim (ots)

Am 10.03.2023 gegen 15:10 Uhr konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Ingelheim ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen in der Wilhelm-von-Erlanger-Straße in Ingelheim am Rhein festgestellt werden.

Bei dem anschließenden Versuch das Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, ignorierte der 19-jährige Fahrer die Anhaltesignale der Streife und konnte nach einer kurzen Verfolgungsfahrt entkommen.

Ca. zwei Stunden später erschien der Fahrer des Kleinkraftrades in anderer Sache auf der Polizeiinspektion Ingelheim, wo er von den Beamten, aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes und der getragenen Kleidung, eindeutig als Fahrer des zuvor geflüchteten Kleinkraftrades identifiziert werden konnte.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 19-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Den Fahrer des Kleinkraftrades erwarten nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell